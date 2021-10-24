Захарова считает, что Госдеп превратил процесс получения виз россиянами в настоящий ад

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Решение американских властей отнести россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности" - это "издевательство на грани садизма", Госдеп превратил техническую процедуру в настоящий ад. Об этом написала в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить. <…> Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма, - отметила она. - Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами".

По ее словам, из-за политики Вашингтона страдают люди, поверившие "заверениям западной мысли о свободе передвижения". Это также наносит ущерб двусторонним связям в ряде сфер, включая туризм, культурные обмены, спорт и науку. "Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального", - добавила Захарова.

"Неужели никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? <…> Хочется спросить, где же все эти высокие идеалы, о которых столь часто рассуждают по ту сторону Атлантики? Ведь как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Госдеп рекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву. В соответствующем документе, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, соискатели из России отнесены к категории "бездомные национальности". К данной категории Вашингтон обычно относит просителей иммиграционной визы из тех стран, где у США нет консульского представительства, а также из государств, в которых из-за нестабильной политической ситуации или ситуации с безопасностью число сотрудников американского консульства ограничено и они не могут обрабатывать соответствующие заявки на получение виз.