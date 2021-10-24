Российские дипломаты вместе с коллегами со всего мира провели акцию в поддержку Устава ООН

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты в честь 76-й годовщины вступления в силу Устава ООН провели акцию, к которой подключились их иностранные коллеги, политики, общественные деятели, а также студенты со всех уголков мира. В социальных сетях МИД РФ в воскресенье был опубликован пятиминутный ролик с обращениями представителей разных стран в поддержку основополагающего документа.

Участников акции объединил лозунг, созвучный с хештегом #НашиПравилаУставООН, который глава российского дипведомства Сергей Лавров предложил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. "Все мы в одной лодке. В наших общих интересах, чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики. Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества", - отметил тогда министр, цитата из выступления которого также приведена в видео.

"Сегодня мир отмечает 76-ю годовщину вступления в силу Устава ООН. Cформулированные в нем цели и принципы являются непреходящими и универсальными, они незаменимы. В этот знаменательный день вновь подтверждаем - #НашиПравилаУставООН", - говорится в сообщении МИД РФ в соцсетях.

В ролике, помимо сотрудников российских диппредставительств, со словами в поддержку документа выступили постпреды иностранных государств при ООН и ЮНЕСКО, включая Китай, Белоруссию, Венесуэлу, Сирию, а также дипломаты из Австрии, Уганды, Монголии и Северной Македонии. К ним также присоединились гендиректор гуманитарной организации Geneva Call ("Женевский призыв") Ален Делетро и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Они указали на координирующую роль ООН в мировых делах, а также напомнили, что Устав организации является основой современного миропорядка и главным источником международного права, который нельзя подменять на некие правила, навязанные узкой группой государств.

День Организации Объединенных Наций учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 1947 года и проводится ежегодно с 1948 года. Дата празднования 24 октября выбрана не случайно - именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. В 1971 году Генассамблея рекомендовала странам, входящим в ООН, отмечать его на государственном уровне.