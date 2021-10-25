Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии

"Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию - прим. ТАСС), будут в Москве переговоры с господином Ниинистё", - сказал представитель Кремля.

17 сентября Путин и Ниинистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы. Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, президенты условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.

Песков пока не стал подробно говорить о других мероприятиях в рабочем графике Путина на эту неделю, отметив лишь, что на вторник у главы государства планируются рабочие встречи.