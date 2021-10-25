{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал подробно говорить о других мероприятиях в рабочем графике Путина на эту неделю

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в конце нынешней недели планирует провести переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На эту тему

"Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию - прим. ТАСС), будут в Москве переговоры с господином Ниинистё", - сказал представитель Кремля.

17 сентября Путин и Ниинистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы. Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, президенты условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.

Песков пока не стал подробно говорить о других мероприятиях в рабочем графике Путина на эту неделю, отметив лишь, что на вторник у главы государства планируются рабочие встречи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Кабулов: контакты спецслужб РФ с талибами необходимы для обеспечения безопасности россиян
Спецпредставитель президента заявил, что это касается безопасности посольства и граждан РФ, которые проживают в Афганистане
Читать полностью