Лавров предложил начать диалог между главами Минобороны России и Норвегии

ТРОМСЁ /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Москва предлагает начать диалог между оборонными ведомствами РФ и Норвегии на высоком уровне. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"У нас есть отношения с Норвегией, в том числе в сфере безопасности. И мы бы хотели начать их на высоком уровне между министерствами обороны вдобавок к регулярным консультациям по безопасности", - сказал он.

Министр иностранных дел России также заявил, что обсудил в понедельник на переговорах с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт продолжение консультаций между Москвой и Осло по линии министерств обороны и МИД.

"Мы сегодня подняли вопрос продолжения консультаций между нашими министерствами обороны и МИД. Я пригласил министра посетить Россию в любое подходящее для нее время", - сказал он.

Открывая встречу, Хюитфельдт заявила, что рада приветствовать российского министра в Тромсё и "очень ждет возможности познакомиться поближе".

"Норвегия - надежный и предсказуемый сосед. Вы всегда будете знать, на какой позиции мы находимся, несмотря на то, что наши страны находятся на разных политических позициях, далеко друг от друга по некоторым важным политическим вопросам, таким как политика безопасности и права человека", - добавила Хюитфельдт.

Она выразила надежду на то, что в ходе рабочего визита Лаврова в Норвегию удастся наметить дальнейшее взаимодействие в области двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

Лавров поблагодарил министра за прием. "Надеюсь, что в русле доброй традиции откровенного, доверительного диалога мы сможем сопоставить наши взгляды на то, какими путями сегодня в этом очень непростом мире необходимо обеспечивать безопасность независимо от того, какие идеологические предпочтения исповедует та или иная страна, член НАТО или Российская Федерация", - сказал глава МИД РФ.