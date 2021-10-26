Лавров назвал Баренцево сотрудничество связующей нитью для стран региона

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудничество в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) остается важным каналом диалога и связующей нитью для входящих в него стран. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на 18-й министерской сессии СБЕР.

"Убеждены, что для наших стран Баренцево сотрудничество остается своего рода связующей нитью и важным каналом диалога. В его рамках страны-участницы могут обсуждать ключевые для региона вопросы в деловом и конструктивном ключе, не подверженном колебаниям политической конъюнктуры", - сказал он.

Министр поблагодарил норвежских коллег и лично главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт за радушный прием и организацию сессии в очном формате. "Для нас, дипломатов, востребованность живого общения трудно переоценить. Несмотря на то, что Тромсё находится за полярным кругом, атмосфера здесь очень теплая", - подчеркнул Лавров.

Также министр заявил, что усилия Ненецкого автономного округа (НАО) в качестве председателя в Баренцевом региональном совете будут направлены на развитие и наращивание координации сотрудничества. "Особое место в двухуровневой конструкции Баренцева сотрудничества занимает Баренцев региональный совет (БРС). Вчера эстафета руководства БРС перешла от шведской губернии Вестерботтен к Ненецкому автономному округу. Уверен, что усилия ненецкого председательства будут направлены на углубление нашего общего сотрудничества. Рассматриваем председательство НАО в увязке с подготовкой к председательству России в СБЕР в 2023-2025 годах", - отметил Лавров.

К числу весомых достижений норвежского председательства в СБЕР [в октябре перейдет к Финляндии до 2023 года] министр отнес повышение внутренней координации в рамках уникальной "двухэтажной структуры" Баренцева сотрудничества. Он указал, что многие инициативы по развитию Баренцева сотрудничества зарождаются именно на уровне административно-территориальных образований, "где лучше всего чувствуются реальные потребности и интересы людей".

Ликвидация экологических горячих точек

Москва удовлетворена прогрессом в ликвидации экологических горячих точек в Баренцевом регионе, заявил Лавров. "Налицо прогресс в ликвидации экологических горячих точек в Баренцевом регионе. Выступаем за наращивание совместных усилий на данном направлении с учетом подключения к работе российского Бюро наилучших доступных технологий", - сказал он.

Лавров отметил, что одним из наиболее актуальных вызовов для Баренцева региона является изменение климата. "В этом контексте приветствуем завершение работы над проектом обновленного Плана действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период после 2020 года. Он направлен на стимулирование проектной деятельности по основным направлениям регионального взаимодействия с учетом климатических аспектов", - добавил министр.

Координация в рамках "Северного измерения"

Россия выступает за тесную координацию стран, расположенных в Североевропейском регионе, в том числе в рамках программы "Северное измерение", и за возобновление встреч северных форматов на политическом уровне, заявил Лавров. "Для решения стоящих перед нами задач важна тесная координация в масштабах всего Североевропейского региона, включая деятельность соответствующих межправительственных советов и партнерств. Как вы знаете, это помимо нашего совета, Арктический совет, Совет государств Балтийского моря, Совет министров северных стран и не забудем о партнерствах "Северного измерения", - сказал он. - Выступаем за возобновление практики встреч всех этих северных форматов на политическом уровне".

Программа "Северное измерение" - это формат регионального сотрудничества на обширной территории в евроарктической зоне. Изначально оно было создано как одна из программ Евросоюза, а на саммите Россия - ЕС 24 ноября 2006 года в Хельсинки были утверждены политическая декларация и рамочный документ по политике обновленного "Северного измерения" (вступил в силу 1 января 2007 года). Эти документы превратили "Северное измерение" из односторонней политики ЕС в совместный проект России, ЕС, Исландии и Норвегии, направленный на обсуждение и решение самого широкого круга проблем европейской арктической зоны.

В новость внесена правка (26 октября в 11:01 мск) - передается с исправлением в 5-м абзаце.