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Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн 30 и 31 октября

Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн 30 и 31 октября - Песков.

Песков: позиция Татарстана по наименованию поста главы региона является одним из мнений
Парламент Татарстана ранее не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ"
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