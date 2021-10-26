Клишас: Россия должна обжаловать решение голландского суда по скифскому золоту

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Решение суда Голландии о принадлежности скифского золота Украине должно быть обжаловано Россией. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Обжаловать решение суда в соответствии с процедурой", - сказал сенатор, отвечая на вопрос, каковы должны быть действия России в ответ на решение голландского суда.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.