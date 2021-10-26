Путин и лидеры АСЕАН обсудят результаты сотрудничества между РФ и странами объединения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 28 октября, примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

"28 октября Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в саммите Россия - АСЕАН, который приурочен к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между Россией и АСЕАН", - указывается в сообщении.

В Кремле добавили, что лидеры "подведут итоги многолетнего сотрудничества между Россией и странами ассоциации, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Кроме того, в среду Путин также в режиме видеоконференции обсудит с участниками XVI Восточноазиатского саммита (ВАС), который пройдет под председательством Брунея, вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции, добавили в пресс-службе главы российского государства.

"Особое внимание предполагается уделить перспективам взаимодействия в таких областях, как торговля и инвестиции, здравоохранение, туризм", - уточнили в Кремле.

Россия и АСЕАН

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Россия получила статус партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в июле 1996 года. В 2004 году она присоединилась к основополагающему документу, регулирующему отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года (Балийский договор). Он закрепляет нормы и принципы взаимоотношений стран и обязует его участников воздерживаться от любой деятельности, создающей угрозу политической или экономической стабильности других сторон договора.

В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся первый саммит Россия - АСЕАН, по его итогам были подписаны совместная декларация о развитом и всеобъемлющем партнерстве и комплексная программа действий по сотрудничеству на 2005-2015 годы. На смену ей пришел план действий по развитию сотрудничества на период 2016-2020 годов, утвержденный в мае 2016 года на саммите в Сочи.

В ноябре 2018 года отношения РФ и АСЕАН получили статус стратегического партнерства. В плане взаимодействия на 2021-2025 годы внимание уделено вопросам безопасности и здравоохранения, развитию концепции "умный город", борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью.

Саммит ассоциации

Саммит АСЕАН, а также встречи лидеров объединения и партнеров по диалогу стартовали ранее во вторник в Брунее и продлятся до 28 октября. Второй год подряд форумы из-за пандемии пройдут в режиме видеоконференций.

Ключевым мероприятием станет запланированный на 27 октября ВАС, который был учрежден в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

Кроме того, запланированы саммиты в форматах АСЕАН - РФ, АСЕАН - Австралия, АСЕАН - Индия, АСЕАН - Китай, АСЕАН - США, АСЕАН - Япония, а также АСЕАН + 3 (Китай, Республика Корея, Япония).