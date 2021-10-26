В Петербурге единоросс Сергей Ильин может быть исключен из партии за угрозы в рабочем чате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Замглавы муниципального образования Лиговка-Ямская и член партии "Единая Россия" Сергей Ильин может быть исключен из партии и уволен с работы, если подтвердится, что он является автором сообщений с угрозами в рабочем чате. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

"Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" проводит проверку информации в СМИ об угрозах убийством в адрес депутатов муниципального совета Лиговка-Ямская, автором которых, как сообщается, является заместитель главы муниципального округа Сергей Ильин. Если эта информация получит подтверждение, он будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности, а правоохранительные органы, очевидно, дадут свою оценку его действиям", - привели в пресс-службе слова депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководителя исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" Владимира Носова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель главы муниципального округа Лиговка-Ямская Сергей Ильин в рабочем чате оскорблял и угрожал убийством другим депутатам.