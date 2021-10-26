Зампостпреда России при ООН заявил, что часть протестующих в Судане сами применяют насилие

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Некоторые из протестующих против смены власти в Судане сами применяют насилие. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перед обсуждением в Совете Безопасности ООН ситуации в Судане.

"Насколько я могу видеть, происходят не только мирные протесты, но протесты с применением силы", - сказал он.

Полянский добавил, что насилие должно быть остановлено в любом случае. "Необходимо прекращение насилия со всех сторон. Это самое главное, - сказал он. - Я жду с нетерпением услышать доклады о том, что происходит на земле".

По словам Полянского, народ Судана должен сам принять решение, являются ли события в этой стране переворотом или нет.

"Трудно сказать, является это переворотом или нет. Переворот имеет конкретное определение. Ситуации, как [в Судане], есть во многих частях мира, которые переворотом не называют, - сказал Полянский. - Иногда это называется смена власти. Необходимо посмотреть. Суданцам решать, переворот это или нет". "В 2019 году в Судане была силовая смена власти. Это называли переворотом? <...> Не думаю, что нашей задачей является называть эту ситуацию переворотом или нет. Вы знаете, что произошло на Украине в 2014 году, мы считаем, что это был переворот", - добавил он.

Первого зампостпреда РФ попросили прокомментировать высказывания генсека ООН Антониу Гутерриша, призвавшего державы объединиться в Совете Безопасности, чтобы обеспечить эффективное сдерживание "эпидемии госпереворотов". "Генеральный секретарь обычно не критикует Совет Безопасности, потому что мы (государства-члены - прим. ТАСС) разные силы. Я понимаю, что генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен, как и все", - сказал дипломат.

Полянский отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему что-либо о судьбе премьер-министра Судана Абдалле Хамдуке и будущем устройстве страны. "Это то, что мы собираемся сейчас выяснить", - отметил он.