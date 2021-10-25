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Политический кризис в Судане

США прекратят финансовую помощь Судану

Как уточнили в Госдепе, это связано с переворотом в этой стране

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты замораживают финансовую помощь Судану в связи с переворотом в Хартуме. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"В свете нынешнего развития событий Соединенные Штаты ставят на паузу оказание содействия из 700 млн долларов из <...> экономической поддержки Судана. Эти средства предназначались для поддержки демократических преобразований в Судане", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ставим на паузу всю сумму", - уточнил Прайс.

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СуданСШАПолитический кризис в Судане
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