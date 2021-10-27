Главы МИД России и Южной Кореи проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён проведут в среду переговоры в Москве. Южнокорейский министр находится с рабочим визитом в РФ с 26 по 28 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны планируют обсудить как вопросы развития двусторонних отношений, так и международную и региональную повестки, включая "сверку часов" по ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, министры примут участие в торжественной церемонии закрытия Года взаимных обменов между РФ и Республикой Корея, приуроченного к 30-летию становления дипотношений между странами.

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Сеула ожидают, что визит их министра в Москву послужит возможностью "укрепить стратегические связи с Россией" и "углубить дружеские отношения".

Застопорившиеся межкорейские переговоры

Важное место на российско-южнокорейских переговорах традиционно занимает ситуация на Корейском полуострове. В данный момент ведущие мировые державы выражают обеспокоенность ситуацией в этом регионе, а в офисе генсека ООН 19 октября заявили, что встревожены сообщениями о запуске КНДР баллистической ракеты из прибрежного района на северо-востоке страны. "Российская Федерация и Республика Корея привержены схожим подходам к решению всего комплекса проблем субрегиона, выступают за их политико-дипломатическое урегулирование, поддерживают идею скорейшего возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами", - отметили в МИД РФ накануне переговоров.

Серьезные ожидания от предстоящей встречи на этом треке выражала южнокорейская сторона. Во вторник агентство Yonhap со ссылкой на МИД республики сообщало, что Чон Ый Ён в Москве, как ожидается, попросит российской дипломатической поддержки, чтобы "продолжить застопорившиеся переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном".

Ранее в октябре замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док уже обсуждали в Москве шаги, необходимые для продвижения процесса межкорейского урегулирования.

Противодействие пандемии

Совместные усилия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и обеспечению санитарно-эпидемической безопасности станут одной из главных тем переговоров, отметили в МИД РФ. В этом контексте можно ожидать обсуждения таких аспектов, как одобрение в Южной Корее российской вакцины "Спутник V", а также взаимное признание сертификатов вакцинации.

В то же время Россия и Южная Корея уже активно сотрудничают в производстве отечественной вакцины: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и консорциум южнокорейских компаний еще в 2020 году договорились о производстве в республике российского препарата. Также в этой стране производится однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

Торговое сотрудничество

Кроме того, министры на встрече обсудят торгово-экономическое сотрудничество стран, на которое пандемия оказала существенное влияние. В частности, в России отмечали падение в 2020 году товарооборота, в докризисный 2019 год составившего около $24 млрд, из которых 40% пришлись на Дальний Восток.

"Будет рассмотрена тематика торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте реализации предложенной президентом Мун Чжэ Ином на третьем Восточном экономическом форуме в 2017 году концепции "девяти мостов", охватывающей кооперацию в таких областях, как энергетика, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Особое внимание будет уделено продвижению совместных инвестиционных проектов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике", - говорится в сообщении российского дипведомства. В 2020 году, в год 30-летия установления дипотношений, российская и корейская стороны подписали обновленный "План действий по реализации инициативы девяти мостов 2.0".

Закрытие Года обменов

2020 год был объявлен Годом взаимных обменов между Россией и Республикой Корея, однако не все запланированные мероприятия могли быть проведены в намеченные сроки из-за пандемии нового коронавируса. По решению лидеров стран, тематический Год был продлен до конца 2021-го. В ходе визита южнокорейского министра в Москву состоится церемония закрытия Года взаимных обменов, который был открыт на первой в этом году встрече глав внешнеполитических ведомств в Сеуле.

Программа Года включает более 300 мероприятий в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях, которые призваны ускорить развитие двусторонних связей и способствовать налаживанию контактов между народами двух стран.