Заксобрание Петербурга согласовало кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду согласовало кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора города, отвечающего за сферы жилищно-коммунальное хозяйства и благоустройства. Повелий на протяжении последних лет являлся главой администрации Колпинского района города.

За его кандидатуру проголосовал 41 депутат, воздержался один, против - был также один. "Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Анатолия Анатольевича Повелия на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сказал после оглашения итогов голосования спикер петербургского парламента Александр Бельский.

"Он будет отвечать за решение вопросов развития городского и жилищно-коммунального хозяйства, проведения жилищной политики, благоустройства, реализации государственной политики Санкт-Петербурга и государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга. В сферу его ответственности также будет входить региональный государственный надзор за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, а также аттракционов", - представил кандидатуру Повелия губернатор Александр Беглов.

Повелий будет непосредственно координировать и контролировать деятельность жилищного комитета, комитета по благоустройству, государственной административно-технической инспекции, государственной жилищной инспекции , государственной технической инспекции Санкт-Петербурга, администраций районов города.

Губернатор подчеркнул, что Повелий обладает большим опытом работы на ответственных постах в исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга. На протяжении восьми лет он был председателем Муниципального совета муниципального образования Зеленогорска. С 2014 года по настоящее время возглавляет администрацию Колпинского района.