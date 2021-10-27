Законопроект о региональной власти планируют рассмотреть в Думе в первом чтении 9 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал палате рассмотреть 9 ноября в первом чтении проект закона о региональной власти, который в том числе снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд.

"Девятого ставим на первое чтение", - сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Законопроект был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Как отмечал Крашенинников, "законопроект подготовлен в развитие положений конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ".

В частности, законопроект снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. На данный момент глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. При этом документ предусматривает, что срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. Пока срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет.

Законопроектом о региональной власти предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, включающий в том числе освобождение от должности. Кроме того, проект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента. Документом также предусмотрены выговоры и предупреждения главам субъектов РФ со стороны президента.

Как отмечал ранее Клишас, "предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ". Так, устанавливается общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа - "правительство субъекта Российской Федерации". При этом, как уточнял Крашенинников, законопроект не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий.