Справороссы создали комиссию по корректировке закона об иноагентах

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) на заседании палаты депутатов партии в четверг создала комиссию по корректировке законодательной базы в отношении иностранных агентов.

Ранее лидер справороссов Сергей Миронов сообщил, что фракция СРЗП в Госдуме подготовит предложения по корректировке закона о СМИ-иностранных агентах.

Также палата депутатов приняла решение о создании комиссий по законодательному обеспечению противодействия деструктивному контенту для детей и подростков в интернете, развития малой авиации, сохранения памятников истории и культуры, ужесточению ответственности за загрязнение окружающей среды. Комиссии палаты депутатов СРЗП приступят к работе вместе с ранее созданными, среди которых комиссии по законодательному обеспечению запрета ЕГЭ, увековечению исторической памяти генералиссимуса И. В. Сталина, по введению элементов плановой экономики, по законодательному обеспечению признания независимости самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики, отмечается в материалах к заседанию палаты депутатов-справороссов.

"Все те комиссии, которые мы сегодня утвердили, это не просто плод нашей аппаратной работы, а то с чем я прожил последние 30 лет своей жизни, - сказал журналистам глава палаты депутатов СРЗП, сопредседатель партии Захар Прилепин. - Все, что связано с образованием, культурой, малой авиацией, ЕГЭ, вся эта левая повестка являлась основным наполнением всей моей деятельности - общественной, культурной, писательской, политической, поэтому это необъятный фронт работы, вот этим я собираюсь заниматься".

Палата депутатов СРЗП является коллегиальным органом партии, формируется из депутатов всех уровней, и оказывает содействие реализации программных целей и установок партии. Совет палаты определяет цели, задачи и план работы органа, сообщили в пресс-службе сопредседателя.