Полянский заявил, что Россия отмечает риск эскалации напряженности в Сирии

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Опасность эскалации напряженности на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Сирии.

"Несмотря на общую стабилизацию военно-политической обстановки в Сирии, риски эскалации напряженности сохраняются, в частности, на неподконтрольных правительству территориях - в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе", - указал он. По словам Полянского, РФ "с озабоченностью воспринимает сообщения о непрекращающихся противоправных ударах израильской авиации по территории САР".

Дипломат отметил, что на северо-востоке страны, где наблюдается активность террористов из группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ), "происходят междоусобные вооруженные разборки". "В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть важность содействия внутрисирийскому диалогу с целью восстановления единства, территориальной целостности, суверенитета и независимости САР", - заключил он.