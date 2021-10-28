Путин по видеосвязи примет участие в саммите Россия - АСЕАН

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры стран, входящих в объединение, подведут итоги многолетнего сотрудничества с Россией, а также рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Саммит приурочен к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между Россией и АСЕАН.

Россия и АСЕАН

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Россия получила статус партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в июле 1996 года. В 2004-м она присоединилась к основополагающему документу, регулирующему отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года (Балийский договор). Он закрепляет нормы и принципы взаимоотношений стран и обязует его участников воздерживаться от любой деятельности, создающей угрозу политической или экономической стабильности других сторон договора.

В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся первый саммит Россия - АСЕАН, по его итогам были подписаны совместная декларация о развитом и всеобъемлющем партнерстве и комплексная программа действий по сотрудничеству на 2005-2015 гг. На смену ей пришел план действий по развитию сотрудничества на период 2016-2020 гг., утвержденный в мае 2016 г. на саммите в Сочи.

Упрочение сотрудничества

По итогам саммита РФ - АСЕАН в Сингапуре в ноябре 2018 года было принято решение о повышении партнерства до стратегического уровня. Как рассказали корр. ТАСС в постоянном представительстве России в секретариате объединения в Джакарте, "ключевое значение придается взаимодействию с асеановской "десяткой" в области политики и безопасности, в фокусе которого - вопросы формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе равноправной, сбалансированной и транспарентной архитектуры межгосударственных отношений". Россия, отметили в диппредставительстве, "последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в региональных делах, стремится к углублению координации с ассоциацией в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС), Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), Совещаний министров обороны АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), других многосторонних механизмов".

Вместе с тем стороны признают, что экономический потенциал раскрыт далеко не полностью. Как отметил в июле в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли" на показатели товарооборота. Однако, по словам главы МИД, в нынешнем году "вновь наметилась тенденция к его росту". Лавров выразил надежду, что дополнительную динамику позволит придать наращивание взаимодействия ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Министр отметил, что два асеановских государства - Вьетнам и Сингапур - уже подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле, кроме того, соответствующую работу начала Индонезия.

Саммит ассоциации

Саммит АСЕАН, а также встречи лидеров объединения и партнеров по диалогу стартовали 26 октября в Брунее. Помимо саммита АСЕАН - Россия в программу вошли саммиты АСЕАН - Австралия, АСЕАН - Индия, АСЕАН - Китай, АСЕАН - США, АСЕАН - Япония, а также АСЕАН + 3 (Китай, Республика Корея, Япония).

Накануне, 27 октября, состоялся и Восточноазиатский саммит, в котором Путин также принял участие по видеосвязи. Этот саммит был учрежден в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств АТР по вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

В ходе свой речи президент РФ перечислил возможности для сотрудничества в разных сферах. Путин сообщил, что Россия готова делиться опытом в борьбе с ковидом и предложил учредить под эгидой ВАС общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. Он также отметил, что остается в силе предложение РФ по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин напомнил, что товарооборот РФ со странами региона за первые восемь месяцев нынешнего года вырос более чем на 34%, и в этой связи назвал важным продолжать укреплять торговые и хозяйственные связи между государствами. Российский лидер также обозначил заинтересованность в самом тесном сотрудничестве с представленными на Восточноазиатских саммитах государствами по вопросам цифровизации.