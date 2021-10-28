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Белоусов: у РФ и США есть понимание о необходимости нового раунда по стратстабильности

Многое будет зависеть от работы в подготовительный период, отметил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Между Россией и США есть понимание о необходимости нового раунда консультаций по стратегической стабильности, многое будет зависеть от работы в подготовительный период. Об этом заявил в среду журналистам заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Во время последней встречи ничего конкретного не было определено, никаких конкретных дат не обсуждалось, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о сроках проведения нового раунда. - Было понимание, что надо [раунд] провести, не терять темп".

"Было понимание, что необходимо продолжать работу. Многое будет зависеть от того, какая будет работа сделана в подготовительный период", - отметил Белоусов.

На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и глава вашингтонской администрации Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.

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СШАРоссия
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