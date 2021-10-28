Конкурс на должность главы Оренбурга отложили на месяц из-за ситуации с коронавирусом

ОРЕНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Проведение конкурса на должность главы Оренбурга отложили на месяц, до 20 декабря, комиссия продлила сроки приема документов. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка и введение нерабочих дней, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте администрации города.

"Изменилась дата начала проведения конкурса с 19 ноября на 20 декабря", - сказано в сообщении.

Решение об изменении сроков работы комиссии и изменении даты конкурса приняли в четверг депутаты Оренбургского городского Совета.

В документе уточняется, что конкурсная комиссия продолжит принимать документы претендентов с 8 по 18 ноября 2021 года. Изначально прием документов должен был завершиться 29 октября. Корректировка позволит всем желающим, кто не имеют возможности (по объективным причинам) подготовить и сдать документы в установленные сроки, в дальнейшем поучаствовать в конкурсе, считают депутаты.

"К сожалению, во многих регионах страны выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Оренбург - не исключение, поэтому в городе усилены антиковидные меры и контроль их соблюдения. Необходимо также отметить, что ежедневно в приемную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга поступает достаточно большое количество обращений, в том числе и за консультацией", - приводятся в сообщении слова председателя Оренбургского городского Совета Ольги Березневой.

Место главы Оренбурга стало вакантным после того, как Владимир Ильиных в сентябре сложил свои полномочия в связи с избранием в Госдуму. Он получил этот мандат после того, как три других кандидата: губернатор региона Денис Паслер, председатель заксобрания Оренбургской области Сергей Грачев и врач Светлана Быкова, отказались от него. Все они были выдвинуты "Единой Россией" в региональной группе № 14 по федеральному списку, Ильиных шел под четвертым номером.