Посольство РФ осудило преследование сотрудничающих с российскими СМИ журналистов Латвии

РИГА, 28 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии в четверг подвергло резкой критике уголовное преследование местных русскоязычных журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ.

"В Латвии продолжает раскручиваться дело об уголовном преследовании 14 русскоязычных журналистов, излагающих свои мысли и альтернативные точки зрения на новостных порталах Baltnews и "Sputnik Латвия" в качестве внештатных авторов. И это свобода слова по-латвийски?! - говорится в заявлении российской дипмиссии на ее странице в Facebook. - Удивляет и гробовое молчание по этому поводу многих латышскоязычных журналистов и СМИ, словно они ничего не видят и не замечают".

В начале декабря 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде. Всего с декабря 2020 года по март 2021 года в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования - нарушение санкций, введенных против РФ. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого - Дмитрий Киселев - находится под санкциями как физическое лицо.

В середине апреля этого года СГБ вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого еще пятерых местных журналистов, сотрудничающих с информационным порталом "Sputnik Латвия" и русскоязычным информационном агентством Baltnews. Всего же уголовному преследованию со стороны СГБ подверглись 14 журналистов, которые сотрудничали с этими российскими СМИ. Их дела переданы в прокуратуру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержания русскоязычных журналистов СГБ Латвии карательной операцией и потребовала от властей республики прямо ответить за свои действия, а не прикрываться санкционной политикой ЕС.