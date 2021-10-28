Мишустин одобрил проект соглашения об отмене виз с Сан-Марино

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проекте соглашения об отмене виз с Сан-Марино. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный МИД России, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Сан-Маринской стороной проект оглашения между правительством РФ и правительством Республики Сан-Марино об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран", - говорится в документе.

МИД РФ по достижении договоренности с Сан-Марино поручено подписать от имени правительства это соглашение.

Согласно проекту документа, граждане смогут "въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда, при соблюдении правил въезда, транзита и пребывания на территории других государств по пути следования". При этом для россиян период пребывания исчисляется с учетом правил въезда и пребывания на территории шенгенской зоны.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований находится в высокой степени готовности и может быть подписано в ближайшее время. По словам министра, Москва рассчитывает, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки "удастся активизировать и туристические связи, которые весьма популярны в том, что касается российских граждан, желающих посмотреть на Сан-Марино, и жителей Сан-Марино, которые заинтересованы побывать" в РФ.