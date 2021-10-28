Уполномоченным по правам человека в Коми назначили полковника полиции Веру Железцову

СЫКТЫВКАР, 28 октября. /ТАСС/. Госсовет Коми утвердил назначение на должность уполномоченного по правам человека в Республике Коми полковника полиции, начальника отдела информации и общественных связей МВД по региону Веры Железцовой.

"В соответствии с законодательством Общественная палата Республики Коми в июле внесла в Госсовет предложения о кандидатурах на пост уполномоченного. Решением президиума определена кандидатура Железцовой Веры Борисовны. Она была направлена на согласование уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. 6 октября 2021 года согласование получено. Предлагается назначить сроком на пять лет Веру Железцову", - зачитал текст постановления председатель Госсовета Сергей Усачев.

Подавляющее большинство депутатов кандидатуру поддержали, сомнения возникли у представителей фракции КПРФ, которые отметили в стране перекос при назначениях в сторону представителей силовых структур, тогда как на такие должности нужно назначать правозащитников. Как ответил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин, конкурс на должность омбудсмена был открытый, правозащитники не пожелали в нем участвовать.

Вступив в должность, новый омбудсмен принесла присягу на государственных языках республики - коми и русском, отметила, что "намерена приложить все свои силы на защиту прав и свобод жителей республики". Спикер Госсовета поблагодарил за многолетний труд предыдущего уполномоченного Надежду Быковскую.

Всего на должность уполномоченного претендовали три человека, помимо Железцовой документы на конкурс подавали замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Коми - начальник отделения организации деятельности ПДН Лариса Бадаева и директор Центра занятости населения Сыктывкара Ирина Рыбина.

Институт уполномоченного действует в Коми с 2002 года. Предыдущий омбудсмен Быковская проработала на посту семь лет, с 2014 года.