Главой администрации Джанкоя стал Игорь Ивин

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Городской совет Джанкоя (город на севере Крыма) выбрал кандидатуру Игоря Ивина, ранее занимавшего пост первого заместителя главы, на должность главы администрации, сообщил ТАСС в пятницу председатель Горсовета Сергей Дорошенко.

"Городской совет принял решение - Ивин [назначен главой администрации]", - сказал Дорошенко.

Месяц назад депутаты приняли решение о прекращении полномочий главы администрации города. Это увольнение стало одним из многих в череде отставок крымских чиновников. При этом на сайте горсовета уточнялось, что бывший глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности был назначен Ивин.