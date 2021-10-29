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Главой администрации Джанкоя стал Игорь Ивин

До этого он занимал пост первого заместителя главы города

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Городской совет Джанкоя (город на севере Крыма) выбрал кандидатуру Игоря Ивина, ранее занимавшего пост первого заместителя главы, на должность главы администрации, сообщил ТАСС в пятницу председатель Горсовета Сергей Дорошенко.

"Городской совет принял решение - Ивин [назначен главой администрации]", - сказал Дорошенко.

Месяц назад депутаты приняли решение о прекращении полномочий главы администрации города. Это увольнение стало одним из многих в череде отставок крымских чиновников. При этом на сайте горсовета уточнялось, что бывший глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности был назначен Ивин.

Теги
РоссияКрым
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