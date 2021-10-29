Горсовет Феодосии принял отставку главы администрации города Сергея Бовтуненко

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Городской совет курортной Феодосии (Республика Крым) принял отставку главы администрации Сергея Бовтуненко, написавшего заявление об уходе по собственному желанию, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе законодательного органа.

Бовтуненко во вторник написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"В ходе заседания 35-й внеочередной сессии Феодосийского городского совета Республики Крым второго созыва принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Феодосии Бовтуненко Сергея Николаевича по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "исполнение полномочий главы администрации города Феодосии Республики Крым до назначения нового главы администрации города и заключения с ним контракта временно возложены на первого заместителя главы администрации города Феодосии Республики Крым Дорош Светлану Анатольевну".

56-летний Бовтуненко возглавлял администрацию Феодосии с ноября 2019 года.