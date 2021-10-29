Путин обсудит с коллегами по G20 восстановление мировой экономики и цифровую трансформацию

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 30-31 октября по видеосвязи примет участие в проходящем под итальянским председательством саммите Группы двадцати (G20). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обсудят проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

"Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации", - сообщили в Кремле.