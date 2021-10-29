Глава Дагестана назначил председателя правительства региона

МАХАЧКАЛА, 29 октября./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о назначении на должность председателя правительства региона Абдулпатаха Амирханова. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Назначить Амирханова Абдулпатаха Гаджиевича председателем правительства Республики Дагестан. Поручить председателю правительства региона Амирханову Абдулпатаху Гаджиевичу представить предложения о структуре органов исполнительной власти республики и составе правительства Республики Дагестан", - приводит пресс-служба текст указа, подписанного 28 октября.

Накануне депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана в четверг одобрили кандидатуру Абдулпатаха Амирханова на пост председателя правительства республики.

Амирханову 59 лет. Ранее он работал на различных должностях во властных структурах республики, в 2018 году был начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Минкавказа РФ. С 2019 года руководитель территориального управления Росимущества в Республике Дагестан.