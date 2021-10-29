На полях саммита G20 запланированы два выступления Путина по видеосвязи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дважды по видеосвязи выступит на полях саммита Группы двадцати (G20) 30-31 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В субботу и воскресенье президент будет работать в режиме видеоконференции, он будет участвовать в саммите "двадцатки", G20, которая будет проходить под итальянским председательством. Будут два выступления президента, которые мы обязательно вам покажем", - сказал Песков.

"Двадцатка" начнется где-то ближе к часу [дня] в субботу и тоже в час в воскресенье", - ответил Песков на уточняющий вопрос журналистов о времени выступлений президента. "Когда будет выступать президент [РФ Владимир Путин] - трудно сказать. Отсчет надо вести где-то от часа дня", - указал пресс-секретарь.

Песков резюмировал, что выходные у главы государства будут рабочие.

Кремль ожидает, что на саммите Группы двадцати удастся понять и сопоставить позицию стран по основным мировым вызовам.

"Ожидания [заключаются] в том, чтобы понять и сопоставить позиции стран по основным вызовам. К сожалению, формат видеоконференции не позволяет провести двусторонние встречи, что обычно происходит на полях [саммита], но само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам, [его] значение трудно переоценить", - сказал Песков.

"От "двадцатки" всегда ожидания одни, "двадцатка" - это наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром", - продолжил представитель Кремля.

Как сообщила ранее в пятницу пресс-служба Кремля, Путин обсудит с коллегами по G20 восстановление мировой экономики и цифровую трансформацию. Кроме того, как уточнялось в сообщении, особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Лидеры также обсудят проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.