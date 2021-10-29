На саммите G20 могут утвердить целевые ориентиры доступа к вакцинам от ковида

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) на саммите в Риме могут принять решение о целевых показателях по вакцинации от коронавируса. Речь идет в том числе о доступе населения к таким препаратам, заявила шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш в пятницу в беседе с журналистами.

"С точки зрения системы глобального здравоохранения и реакции на пандемию, безусловно, главный приоритет, который отстаивает "двадцатка", - это возможность обеспечить полную иммунизацию, вакцинацию населения Земли", - сказала она.

По словам Лукаш, на саммите планируется "принять решение о конкретных целевых ориентирах" в этой сфере. "А именно - обеспечить не менее 40% населения доступом к вакцинам до конца этого года и не менее 70% населения Земли до конца следующего года", - сообщила шерпа.

Она напомнила, что мероприятие пройдет "в разгар пандемии и кризисных ситуаций", вызванных распространением ковида. Поэтому борьба с коронавирусом, поддержка населения, восстановление экономики остаются в числе ключевых задач, которые ставит перед собой Группа двадцати. В то же время кризис рассматривается и как возможность сделать мировую экономику более устойчивой, выйти на новый уровень развития, отметила Лукаш.

При этом, продолжила она, страны "двадцатки" готовятся и к другим подобным ситуациям. "Не исключено не только развитие текущей пандемии - надо готовиться еще и к будущим [кризисам]. Поэтому речь идет об укреплении глобальной системы здравоохранения с центральной, координирующей ролью ВОЗ", - констатировала шерпа, добавив, что важно укреплять ее потенциал и наращивать возможности международного сотрудничества в этой сфере.

Помимо этого, по словам Лукаш, странам нужно развивать и торговое взаимодействие. Она напомнила о том, что еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин предлагал создать зеленые коридоры в торговле медицинскими препаратами и товарами первой необходимости. "В этом году эту инициативу или аналогичную идею поддержало все международное деловое сообщество. Это одна из главных рекомендаций "Деловой двадцатки", что показывает, насколько это актуально", - сказала шерпа РФ. Она пояснила, что вопросы торговли и снятия барьеров для развития кооперации также будут на саммите в центре внимания.

Список тем для обсуждения

Пандемия коронавируса значительно расширила список тем, которые входят в число обсуждаемых Группой двадцати, заявила Лукаш.

"Безусловно, повестка "двадцатки" в последние годы очень расширилась, на саммите [в Риме 30-31 октября] будут рассматриваться совершенно разные темы, которые будут отражены в итоговой декларации, даже включая ранее непрофильные для Группы двадцати вопросы", - сказала Лукаш. Для примера она привела туризм.

"Ситуация с пандемией показала, что все сферы настолько взаимосвязаны, в частности, сфера туризма приобрела особую роль с точки зрения обеспечения мобильности населения и бизнеса в условиях пандемии", - отметила представитель РФ.

По ее словам, "двадцатка" думает над конкретными решениями, каким образом облегчить возможность перемещения людей, товаров, услуг, как договориться о возможности признания сертификатов о вакцинации". Лукаш добавила, что в этой сфере есть конкретные инициативы и привела в качестве примера проект стран Евразийского экономического союза "Путешествую без COVID-19".