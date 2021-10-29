Дипломаты РФ и Франции обсудили подготовку Парижской конференции по Ливии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу по телефону с директором департамента Северной Африки и Среднего Востока Министерства Европы и иностранных дел Франции Аной Геген вопросы проведения конференции по Ливии, которая состоится 12 ноября текущего года в Париже.

"В ходе беседы были затронуты субстантивные и организационные вопросы проведения 12 ноября Парижской конференции по Ливии. В этом контексте был проведен обмен мнениями по комплексу ливийской ситуации с акцентом на важность координации международных усилий в целях продвижения всеобъемлющего урегулирования в Ливии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и ЛНА Халифы Хафтара. Последний начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны, в ответ столичный кабинет министров мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

В начале февраля после начавшихся еще в прошлом году по различным трекам переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.