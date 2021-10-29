Дипломаты России и Ирана обсудили многосторонние усилия по восстановлению ядерной сделки

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил на консультациях в Москве с главой иранского МИД Али Багери перспективы международных усилий по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Основное внимание было сосредоточено на перспективах многосторонних усилий по восстановлению устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Исходим из того, что работа в этом направлении должна быть продолжена", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Как информировали в министерстве, стороны также рассмотрели широкий круг вопросов международной повестки дня и отдельные аспекты развития двусторонних отношений.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.