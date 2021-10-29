На пост мэра Краснодара претендует 24 кандидата

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия в Краснодаре завершила прием документов для отбора кандидатов на должность главы города. На этот пост претендует 24 человека, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"Завершился прием документов для отбора кандидатов на должность главы Краснодара. Документы подали 24 человека. Заявления принимали с 4 по 29 октября. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города назначен на 15 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.

В списке претендентов на пост мэра, в частности, главы окружных администраций, руководители предприятий, депутаты, предприниматели, адвокаты, директор типографии и один безработный. В конкурсе участвует исполняющий обязанности мэра Краснодара, бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, принять участие в конкурсе которому предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов набрал 53,56% голосов и стал лидером на выборах депутатов Госдумы в своем одномандатном округе. Чиновник написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий главы города, заявление было рассмотрено и принято на заседании гордумы.