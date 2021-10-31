Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Афганистане и урегулирование в Ливии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в воскресенье на полях саммита Группы двадцати в Риме обсудили ситуацию в Афганистане и политическое урегулирование в Ливии.

"Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в том числе в преддверии намеченных в стране выборов", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. "С обеих сторон подчеркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтвержден настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей. Предметно обсужден график политических контактов на предстоящий период", - отметили в министерстве.

Стороны также отметили роль Италии в качестве председателя Группы двадцати. "Переговоры прошли в традиционной для российско-итальянских отношений конструктивной атмосфере", - добавили в МИД.