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Саммит G20 в Риме

Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Афганистане и урегулирование в Ливии

Стороны также отметили роль Италии в качестве председателя Группы двадцати

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в воскресенье на полях саммита Группы двадцати в Риме обсудили ситуацию в Афганистане и политическое урегулирование в Ливии.

"Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в том числе в преддверии намеченных в стране выборов", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. "С обеих сторон подчеркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтвержден настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей. Предметно обсужден график политических контактов на предстоящий период", - отметили в министерстве.

Стороны также отметили роль Италии в качестве председателя Группы двадцати. "Переговоры прошли в традиционной для российско-итальянских отношений конструктивной атмосфере", - добавили в МИД.

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Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанИталияСаммит G20 в Риме
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