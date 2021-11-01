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Экс-прокурора Пензенской области назначили представителем главы региона в заксобрании

Наталья Канцерова занимала должность прокурора региона с 2013 по 2021 год

ПЕНЗА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил своим полномочным представителем в законодательном собрании Наталью Канцерову, занимавшую должность прокурора региона в 2013-2021 годах.

"Наталья Евгеньевна Канцерова назначена полномочным представителем губернатора Пензенской области в законодательном собрании. Я думаю, мы выведем на другой уровень работы наше взаимодействие с заксобранием", - сообщил Мельниченко в понедельник на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.

Должность полномочного представителя губернатора в заксобрании была введена впервые в октябре 2021 года. Полпред в региональном парламенте также входит в состав областного правительства. "Все законопроекты, которые вносятся мною, правительством Пензенской области в законодательное собрание, будут проходить через Наталью Евгеньевну, в том числе все процедуры согласований, которые ведутся по законодательной работе", - добавил Мельниченко.

Он подчеркнул, что Канцерова обладает колоссальным опытом работы, прошла путь от стажера прокуратуры Лопатинского района региона до прокурора Пензенской области.

Канцерова родилась в 1958 году в Ростовской области, окончила Саратовский юридический институт. С 1979 года начала работать в органах прокуратуры Пензенской области. В апреле 2013 года назначена прокурором Пензенской области. 18 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Наталью Канцерову от должности прокурора региона.

Теги
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская область
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