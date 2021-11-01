Экс-замдиректора учреждения Минобрнауки назначили министром образования Пензенской области

ПЕНЗА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил министром образования региона Алексея Комарова, ранее занимавшего должность замдиректора "Центра информационно-технического обеспечения" Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом глава региона сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.

"Алексей Павлович Комаров назначен министром образования Пензенской области. <…> Он очень долго, почти всю сознательную жизнь работает в системе образования - как в центральном аппарате Минобрнауки, так и в подведомственных учреждениях, имеет хорошие отношения на уровне федеральных министерств - Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения", - отметил Мельниченко.

Он уточнил, что Комаров ранее работал на различных руководящих должностях в Московском госуниверситете технологий и управления им. К. Г. Разумовского, был ведущим советником департамента контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки РФ, директором "Центра обеспечения деятельности и управления административными зданиями" Минпросвещения РФ, замдиректора по развитию "Центра информационно-технического обеспечения", подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Мельниченко добавил, что кандидатура Комарова прошла согласование у министра просвещения Сергея Кравцова и получила достаточно высокую оценку по итогам собеседования.

Основной задачей, которая стоит перед вновь назначенным министром, Мельниченко назвал реализацию нацпроектов. "Надо сейчас доводить все национальные проекты, которые идут по линии министерства образования, до логического завершения", - отметил он.

Комаров сменил на посту министра образования Пензенской области Александра Воронкова, который был отправлен в отставку 15 октября.