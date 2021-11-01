Лавров заявил, что Запад предпочитает договариваться в узком кругу, где с ним не спорят

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Страны Запада считают более выгодным для себя договариваться в своем кругу, где им никто не перечит, и выносить обсуждения по актуальным вопросам за рамки универсальных организаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Коллективный Запад, понимая, что его аргументы становятся все более уязвимыми, потому что проводимая им линия направлена на торможение объективных процессов формирования полицентричного мира в полном соответствии с Уставом ООН, считает более выгодным для себя выносить дискуссии по актуальным вопросам за рамки универсальных организаций, договариваться в своем кругу, где никто с ними не спорит. Имею в виду сам коллективный Запад, который также приглашает некоторые "всегда послушные" страны. Они нужны для массовки и создают видимость более широкого, нежели чисто западного процесса", - сказал он.

Министр отметил, что с формированием многополярного мира "многоголосица" в ООН стала слышна гораздо больше.