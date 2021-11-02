Мэр Геленджика подал жалобу на решение суда о дисквалификации по административному делу

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Мэр Геленджика Алексей Богодистов подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд на решение суда первой инстанции, которым его дисквалифицировали на год за административное правонарушение.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что Геленджикский городской суд признал Богодистова виновным в невыполнении законных требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ и дисквалифицировал его сроком на один год. По данным пресс-службы, мэр не выполнил требование прокурора и не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

"Сегодня в 15 часов подали жалобу в краевой суд на постановление Геленджикского городского суда. Решение в силу не вступило, в высшей инстанции буду отстаивать свою позицию", - сообщил Богодистов в Telegram-канале во вторник.

В соответствии с действующим законодательством, после вступления в силу такого решения чиновника могут отстранить от занимаемой должности. Согласно ст. 3.11 КоАП РФ, дисквалификация как вид административного наказания заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы.