Единороссы обсудят исключение Марченко из фракции в Думе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме на следующей неделе обсудит вопрос об исключении депутата Евгения Марченко из своего состава. Об этом сообщил лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции во вторник.

"Решение президиума генсовета "Единой России" об исключении Евгения Марченко из партии принято. Все необходимые пояснения даны. Также генсовет рекомендовал нам исключить Марченко из фракции "Единая Россия" Государственной думы за грубое нарушение партийной и фракционной дисциплины. Безусловно, фракция соберется и обсудит этот вопрос", - отметил Васильев.

По его словам, это произойдет, "очевидно, что не ранее чем на следующей неделе", когда начнутся недели пленарных заседаний, поскольку сейчас почти все депутаты Госдумы работают в регионах.

Президиум генсовета "Единой России" на заочном заседании во вторник принял решение исключить депутата Марченко из партии. Ранее комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить Марченко из партии после того, как он проголосовал против принятия проекта федерального бюджета в первом чтении, несмотря на решение фракции "Единая Россия" в Госдуме единогласно поддержать документ. Как отмечали в комиссии, Марченко таким образом нарушил нормы устава и положение о фракции.

При этом сам Марченко сообщил, что проголосовал против, так как не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.