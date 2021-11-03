Путин проведет заключительное совещание в серии встреч оборонной тематики

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 3 ноября, завершит очередную серию совещаний по оборонной тематике, которая проходит в Сочи. Об этом ТАСС ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе двух прошедших совещаний Путин обсудил с военными, руководителями и конструкторами оборонных предприятий технологическое развитие и оснащение Вооруженных сил РФ. Первую встречу осенней серии президент посвятил комплексу вопросов, связанных с оснащением современной техникой и вооружением Военно-морского флота России и укреплением Воздушно-космических сил - одной из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих современной российской армии. Также обсуждался ход вакцинации против коронавирусной инфекции личного состава ВС РФ.

Второе совещание полностью было посвящено развитию беспилотной военной авиации. Путин отметил, что российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников и наработали соответствующий опыт в Сирии. При этом глава государства подчеркнул, что при развитии БПЛА в Вооруженных силах РФ необходимо внедрять самые новейшие технологические решения, в том числе и на основе искусственного интеллекта.

По традиции президент дважды в год - в мае и ноябре - проводит тематические "оборонные" совещания. До начала пандемии коронавируса эти мероприятия периодически сопровождались выездом на предприятия и объекты ОПК. Прошлая серия таких совещаний состоялась в мае текущего года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.