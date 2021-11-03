Путин в Сочи обсудит передовые вооружения и проведет совещание с Совбезом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Темой заключительного мероприятия из серии оборонных встреч, которые президент РФ Владимир Путин проводит на этой неделе в Сочи, станет оснащение армии передовыми вооружениями. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет тема, связанная с оснащением наших вооруженных сил новыми передовыми видами вооружений", - сказал представитель Кремля.

Позже в течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сказал пресс-секретарь. Песков не уточнил, какие темы будут обсуждаться на этом мероприятии, подчеркнув, что об этом скажет сам глава государства. "Есть вопросы открытые, есть закрытые. Это мы, как правило, сообщаем по результатам этого мероприятия", - добавил представитель Кремля.