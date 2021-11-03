Кремль считает преждевременным говорить о позиции по законопроекту о региональной власти

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кремль считает преждевременным комментировать проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я сейчас никак не могу и не готов комментировать эту тему, потому что работа продолжается, высказываются разные мнения по этому законопроекту", - объяснил представитель Кремля. По его словам, когда документ уже будет выходить из Госдумы, тогда "будет формулироваться позиция". "А пока работа продолжается внутри нашего парламента", - указал Песков. Таким образом он ответил на предположение о том, что так называемые регионы-матрешки будут объединены, а впоследствии начнется процесс укрупнения субъектов РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" сохранит систему так называемых регионов-матрешек. К таковым относится Тюменская область, куда входит также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Архангельская область с Ненецким автономным округом.

Законопроект о региональной власти был поддержан к первому чтению членами комитета по госстроительству, его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы запланировано на 9 ноября. Документ был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.