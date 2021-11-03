Представитель Путина по климату с иронией приветствовал заботу Байдена о российских лесах

ГЛАЗГО, 3 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Российская сторона рада тому, что Байден вовлечен в проблематику охраны российских лесов и переживает по поводу того, что на севере России горит тундра. Об этом корреспонденту ТАСС заявил на конференции в Глазго спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, подчеркнув при этом, что американскому лидеру следовало бы также задуматься о сближении позиций с Москвой по климатической повестке.

"Если Байден вовлечен и переживает по поводу того, что у нас горит тундровая часть, то это хорошо. Было бы еще лучше, если бы он ответил на наши вопросы, касающиеся того, что санкционная политика на климатическом треке должна отсутствовать. Если бы он задумался об этом, это принесло бы гораздо больше пользы делу глобального снижения выбросов парниковых газов. Что касается пожаров, то с ними мы и без американцев справимся", - сказал собеседник агентства, напомнив, что президент России Владимир Путин выделил дополнительные финансовые ресурсы на борьбу с лесными пожарами, и активная работа на этом направлении ведется.

Комментируя заявления Байдена о том, что Путин отсутствовал на климатической конференции в Глазго, Эдельгериев напомнил, что в связи со сложной коронавирусной ситуацией было принято решение организовать участие президента в COP26 в режиме видеоконференции (ВКС).

"Правила процедуры проведения Конференции сторон [Рамочной конвенции ООН об изменении климата] не регламентируют, что глава государства должен лично приезжать на конференцию, и наше участие было заявлено в режиме ВКС. В этом формате президент принимал участие в работе G20. Однако нам было сказано, что такого технического формата у них нет", - указал Эдельгериев.

Спецпосланник российского лидера принимает участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая началась 31 октября в шотландском Глазго и завершится 12 ноября. Ранее Эдельгериев сообщил, что встретится на конференции со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. Он заметил, что отношения с американским коллегой находятся в хорошем рабочем состоянии.

В работе COP26 принимают участие делегации почти 200 стран, в составе российской - около 270 человек. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация итоговых документов COP26.