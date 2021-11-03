Захарова: Россия ожидает от СБ ООН конструктивного отношения к резолюции о помощи КНДР

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что члены Совбеза ООН конструктивно отнесутся к российско-китайскому проекту политико-гуманитарной резолюции в отношении КНДР. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции в отношении КНДР был представлен 29 октября членам СБ ООН. Его суть: внесение корректив в международный санкционный режим в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных с северокорейской ядерной программой, - сказала она. - Мы открыты к работе над текстом резолюции и ожидаем конструктивных предложений со стороны коллег по Совбезу. Мы надеемся, они также заинтересованы в мобилизации гуманитарной помощи населению КНДР без каких-либо предварительных условий и скорейшем возобновлении переговорного процесса на полуострове".

Захарова указала, что РФ неоднократно отмечала, что давно назрела необходимость пересмотра ограничений с учетом предпринятых Пхеньяном с 2018 года шагов на треке денуклеаризации, в том числе соблюдение моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. "Убеждены, что принятие резолюции поможет восстановить доверие среди вовлеченных государств послужит стимулом для реанимациям двустороннего политического диалога, который является единственным путем комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова", - отметила дипломат.

По словам официального представителя МИД, российско-китайский проект нацелен на содействие международным усилиям по помощи КНДР в борьбе с коронавирусом. "СБ ООН должен адекватно отреагировать на тот факт, что решительное, но, как мы полагаем, предвзятое и во многом выходящее за необходимые масштабы расширительное толкование некоторыми странами его[Совбеза] решения наносит удар системе здравоохранения Северной Кореи", - подчеркнула Захарова.