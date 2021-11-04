Захарова: РФ ждет международной реакции на латвийский закон о георгиевских ленточках

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международные институты должны отреагировать на латвийский законопроект о запрете на ношение георгиевских ленточек. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Можно предположить негативную реакцию большой части латвийского общества на подобные запреты, которые уж точно не будут способствовать достижению межнационального согласия в этой прибалтийской стране. Международные структуры не должны оставить эти провокационные шаги [законопроект] без реакции", - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, латвийский законопроект подтверждает, что в стране глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и идет борьба с историческими символами, имеющими значение для многих людей в разных странах.

"Инициаторам данного драконовского законопроекта хорошо бы знать, что история георгиевской ленточки связана далеко не только с событиями Второй мировой войны, но уходит корнями вглубь веков", - резюмировала она.

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в третьем чтении должен принять парламент, а после - утвердить президент Латвии.