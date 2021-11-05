Посольство РФ отказалось комментировать сообщения СМИ о гибели российского дипломата в ФРГ

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Посольство России в ФРГ не комментирует сообщения германских СМИ о гибели в октябре 35-летнего российского дипломата в Берлине. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии.

"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", - сказал сотрудник посольства.

В пятницу издание Der Spiegel сообщило, что германские службы, обеспечивающие безопасность посольства РФ в Берлине, 19 октября перед зданием дипмиссии нашли мертвым российского дипломата. В статье утверждалось, что мужчина, "по всей видимости, выпал из окна посольского комплекса". В дипмиссии журналу заявили, что "речь идет о трагическом случае", и добавили, что "по этическим соображениям" комментировать это не будут.

На брифинге в МИД ФРГ сообщили, что им известно об инциденте. "Но деталей я приводить не буду", - сказал представитель ведомства Кристофер Бургер.