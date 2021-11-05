Лавров обсудил с представителем сирийской оппозиции урегулирование в республике

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с главой делегации сирийского оппозиционного движения "Фронт мира и свободы" Ахмедом аль-Джарбой вопросы урегулирования кризиса в арабской республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость продвижения политпроцесса на основе резолюции 2554 СБ ООН, в том числе через налаживание устойчивого конструктивного межсирийского диалога в различных форматах, - говорится в сообщении. - С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также подчеркнута востребованность активизации международных усилий по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии и постконфликтному восстановлению страны".

В дипведомстве добавили, что также в пятницу развернутые консультации с Джарбой провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.