В посольстве РФ заявили, что перспектив возвращения захваченной США дипсобственности нет

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Решение вопроса о возврате собственности, изъятой властями США в 2017 году у российской дипломатической миссии, пока перспектив не имеет. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

"Это на сегодняшний день наш самый острый раздражитель. Сегодня каких-либо перспектив, возможности сказать, что завтра мы выйдем на решение проблемы, у меня нет. Я могу сказать только одно: наша позиция, министерства иностранных дел, посольства, заключается только в одном - любое дальнейшее улучшение отношений, их нормализация может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности", - отметил дипломат.

Кошелев также добавил, что в общей сложности было конфисковано шесть объектов, в них остались ценности на сотни тысяч долларов. "Мы не имеем доступа к ним, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации в них, не можем сказать, в каком состоянии оставленные в них материальные ценности. Могу вас только заверить, что это многие и многие десятки, а то и сотни тысяч долларов", - сказал Кошелев, отметив, что на десятки просьб посетить объекты и провести инвентаризацию Госдепартамент США отвечал отказом.

Помимо этого, российский дипломат заявил, что даже если все конфискованные здания будут возвращены, то вернуть их в изначальный вид и функциональное состояние будет очень сложно. "Даже если мы договоримся и нам вернут эти объекты, будет очень большой проблемой привести их в нормальное рабочее состояние", - резюмировал он.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).