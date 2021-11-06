Зампостпреда РФ при ООН: Россия ждет продолжения сотрудничества с США по кибербезопасности

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что успешное сотрудничество с Соединенными Штатами в области кибербезопасности будет вестись и в дальнейшем. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Серьезной победой мы считаем принятие проекта резолюции по международной информационной безопасности <...> Надеемся, что на протяжении этих лет наше взаимодействие с западными партнерами будет в том ключе, в котором оно происходило накануне Первого комитета, при его подготовке и в ходе него по вопросу международной информационной безопасности и использованию информационно-телекоммуникационных технологий", - сказал он.

Помимо этого, дипломат выделил возобновление формата соавторства резолюций от России, Китая и США в космической сфере, которое вновь стало возможным после российско-американского саммита, прошедшего в июне в Швейцарии. "Сейчас трехстороннее соавторство восстановлено, на это, разумеется, повлияли и позитивные изменения в российско-американских отношениях, которые произошли после саммита в Женеве в июне", - подчеркнул Белоусов.

Первый комитет ГА ООН принял в среду без голосования проект российско-американской резолюции о нормах поведения в киберсфере. Документ под названием "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий" теперь будет вынесен на рассмотрение всей Генассамблеи в декабре.