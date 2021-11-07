Захарова: США должны предпринять шаги для разблокирования ситуации с работой дипмиссий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. США должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования созданной Вашингтоном тупиковой ситуации с работой дипломатических представительств двух стран, чтобы двигаться к нормальным отношениям с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия-1 ".

"Если они [США] хотят двигаться куда-либо дальше, в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений, в том числе и по этой линии [нормализации работы дипмиссий], они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, есть ли шансы на разрешение кризиса в вопросе выдачи американских виз и ситуации с дипломатической собственностью РФ в США, Захарова подчеркнула, что "это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа [заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд покинула территорию РФ" после ее рабочего визита в октябре.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).