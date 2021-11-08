{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин проведет встречу с гендиректором "Вертолетов России"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства 8 ноября также запланированы внутренние встречи непубличного характера

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским.

"Глава государства работает в Кремле, у него сегодня обычные встречи с администрацией, совещания", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Из публичного - он [Путин] примет сегодня генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского. Холдинг огромный, который производит важнейшую продукцию как для военно-промышленного комплекса, так и для гражданской авиации. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал пресс-секретарь.

Также, по его словам, у Путина в понедельник запланированы внутренние встречи непубличного характера.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБогинский, Андрей Иванович
Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ
Стороны обсудили отношения России и США, кризис в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность
Читать полностью