Путин проведет встречу с гендиректором "Вертолетов России"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским.

"Глава государства работает в Кремле, у него сегодня обычные встречи с администрацией, совещания", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Из публичного - он [Путин] примет сегодня генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского. Холдинг огромный, который производит важнейшую продукцию как для военно-промышленного комплекса, так и для гражданской авиации. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал пресс-секретарь.

Также, по его словам, у Путина в понедельник запланированы внутренние встречи непубличного характера.