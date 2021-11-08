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Путин 10 ноября проведет совещание с членами правительства

Пресс-секретарь президента сообщил, что 12 ноября в графике главы государства запланировано онлайн-выступление на саммите АТЭС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 10 ноября, проведет традиционное совещание с членами правительства, а в пятницу в графике главы государства запланировано онлайн-выступление на саммите АТЭС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Достаточно насыщенная будет рабочая неделя. Давайте мы все-таки всю неделю не будем [анонсировать], но на этой неделе будет и правительство, совещание с правительством проведет Путин, будет на этой неделе в конце участие в саммите АТЭС и целый ряд других мероприятий", - отметил представитель Кремля.

По его словам, встреча с кабмином запланирована на среду, а участие Путина в саммите АТЭС на пятницу. "Будет выступление президента [на саммите АТЭС], безусловно", - сказал Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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